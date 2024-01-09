 وكيل «أوقاف السويس» يوجه بتكثيف الأنشطة الدعوية خلال إجازة نصف العام

وجه الشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، خلال اجتماعه بقيادات المديرية والإدارات الفرعية، بتكثيف الاهتمام بالأنشطة القرآنية والدعوية في المساجد، وإنجاز المهام المطلوبة والمتابعة الميدانية لأنشطة المساجد.

تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد

وشدد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة السويس، على ضرورة تنفيذ عدد من المهام، منها تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية بالمساجد خلال المرحلة المقبلة، لاسيما إجازة نصف العام، مشيرا إلي أن المفتش في الأساس داعية، وينبغي عليه التحلي بالصبر والخلق الحسن والحفاظ على رونق الداعية كونه قدوة للناس ومحط أنظارهم.

متابعة ميدانية لأنشطة المساجد

كما أكد وكيل الأوقاف على ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة للمساجد وأنشطتها، وإنجاز المهام والملفات المطلوبة بسرعة لإثراء العمل الدعوي والإداري.

وفي نهاية الاجتماع، استمع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إلى بعض المقترحات والتساؤلات والاستفسارات من القيادات، وأجاب عليها في جو مملوء بالود والحب والاحترام المتبادل.