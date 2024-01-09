أكثر من 120 ألف جنيه.. اعرف هتكسب كام بأعلى شهادة ادخار في 2024؟

يحرص الكثير من عملاء البنوك، على متابعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار، لمعرفة قيمة الأرباح والمكاسب التي يمكن أن يحصلوا عليها من شراء تلك الشهادات، وذلك مع طرح البنوك في الأيام الماضية شهادات ادخار جديدة ذات العائد المرتفع.

طرح شهادات ادخارية جديدة

وكان البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، قد أعلنا عن طرح شهادات ادخار جديدة مع بداية العام الجديد، بعائد 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بنسبة 23.5% سنويًا، وهي الأعلى في السوق.

أرباح شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، قيمة الأرباح التي سيحصل عليها المواطن من شراء شهادة ادخار البنك الأهلي وبنك مصر ذات العائد 27%.

استثمار 100 ألف جنيه في شهادة 27%

في حالة استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة البنك الأهلي وبنك مصر بعائد 27%، تكون الأرباح بنهاية مدة الشهادة أي بعد عام 27000 جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف جنيه أصل الشهادة، ليكون بذلك المبلغ الإجمالي 127000 جنيه.