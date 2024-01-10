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نبيل عمر: النجاحات أبعدت بعض النخبة عن الناس والواقع

كتب:

شريف سليمان
04:05 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
الكاتب الصحفي نبيل عمر

الكاتب الصحفي نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إنه لا يمكن أن نضع النخبة المصرية بأكملها في منطقة واحدة؛ لأنهم مختلفين بشكل كامل، لكن بالتأكيد هناك نخبة خرجت من طينة أرض مصر، وتعرف المصريين وأحوالهم جيدا وتعيش معهم التفاصيل يوميا، وهناك نخبة أخرى حققت نجاحات ومناصب واسعة جعلتها تبتعد عن الناس، فأصبحوا منفصلين عن طبقتهم الاجتماعية ولا يعلمون عنها شيء. 

وأضاف عمر، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: المثقف الذي قطع علاقته بالناس لا يتحدث عنهم، فإذا كنت بعيدا عن حياة المصريين داخل القرى والقطارات والمقاهي والحياة العامة لن تستطيع أن تصف أحوالهم وقضاياهم، فمن الضروري أن تكون هناك علاقة مباشرة ومستمرة بينكم، وحبك لهم كما هم، هو الذي يحدد علاقتك بهم، وليس كيفما تريد أنت.

وواصل الكاتب الصحفي: دائما كنت أسأل نفسي بخصوص أن مصر لديها العديد من الأدباء الكبار مثل عباس العقاد ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وغيرهم، وقد فعلوا ذلك في التوقيت الذي لا يقرأ فيه 90% من المصريين، ولذلك، كان تأثيرهم فقط في الشريحة التي تعلمت.

وتابع: الشريحة التي تتلمذت علي يد هؤلاء الأدباء، لم يعطوا معارفهم التي اكتسبوها إلى ذويهم وأصدقائهم في القرى والنجوع، ما جعل الجماعات الدينية تتوغل بكل أريحية وتنشر فكرها بين الناس.

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