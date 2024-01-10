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الكاتب نبيل عمر: يجب زيادة الفترة الدراسية في مصر

كتب:

شريف سليمان
12:48 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
الكاتب الصحفي نبيل عمر

الكاتب الصحفي نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن الحد الأدنى للعام الدراسي في دول العالم 200 يوم، ولكن الحد الأدنى للعام الدراسي في مصر لا يتجاوز 3 أشهر، لذا يجب أن يرتفع عدد الأسابيع الدراسية في مصر إلى 38 أسبوعا على الأقل، وأتوسل إلى كل من يهمه الأمر أن يفعل ذلك الأمر بأسرع شكل ممكن.

وأضاف عمر، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: «العام الدراسي في ألمانيا لا يقل عن 40 أسبوعا، وفي اليابان أيضًا نفس الأمر، ولكن الوضع في مصر أقل من ذلك بكثير، فالتعليم أحد وسائل تربية العقل للطلاب الصغار، ويتطلب الفترة الكافية التي يتلقى فيها العقل المعلومات بشكل كامل، وليس المعرفة فقط».

وتابع الكاتب الصحفي: «هذا الأمر سيساعد الأجيال القادمة في التعليم العلمي المنظم، ولن يكون هناك تفكيرا عشوائيا، لذا نأمل أن يتم النظر إلى هذا الأمر بشكل ضروري من قبل الحكومة المصرية في الفترة القادمة».

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