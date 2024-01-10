الإسكان تعلن تيسيرات جديدة لملاك الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمران

علمت « الوطن» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح خلال ساعات حزمة تيسيرات جديدة لدعم وتشجيع المستثمرين، فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وأن الهيئة قررت الموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية.

تيسيرات تقدمها وزارة الإسكان للمستثمرين

1- عدم استحقاق أي علاوات للتخديم الخارجي أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات، وذلك حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.

2 - السماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراضي صناعية حتى نسبة 75% من إجمالي مساحة المشروع، على ألاتقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من إجمالي مساحة أرض المشروع، مع الالتزام بالضوابط والشروط العامة الآتية:

أ- سلامة كامل موقف قطع الأراضي.

ب- عدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت.

ج- الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض.

د- التنازل عن أي دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيراته.

- الالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة.

كما أعلنت الهيئة أنه يمكن الرجوع للموقع الخاص بالهيئة للتأكد من أي تفاصيل أو معلومات، تتعلق بالتغييرات الجديدة وهو www.newcities.gov.eg.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت قبل عدة أيام تيسيرات جديدة لأصحاب الأراضي والجمعيات التعاونية والمهنية بهدف التيسير على المواطنين وزيادة الرقعة العمرانية.