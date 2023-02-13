سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية.. وانتشار سيارات الصرف لرفع تجمعات المياه

سقطت أمطار غزيرة على الإسكندرية، فجر اليوم الاثنين على مناطق عدة، حيث كان النصيب الأكبر من الأمطار في نطاق شرق الإسكندرية بالتحديد حي المنتزه أول، وهو ما تبعه تكثيف تواجد سيارات الصرف الصحي في ذلك النطاق لرفع تجمعات المياه لتسهيل حركة الدراسة في الصباح.

وعادت الأمطار تضرب الإسكندرية مع حدود الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم، وذلك بعدما توقفت مع ظهر أمس الأحد، أي أن الأمطار عادت لضرب الإسكندرية مجددا بعد توقف استمر 14 ساعة.

التعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه قد تم نشر 150 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم، مؤكداً أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، من أجل تسهيل حركة الطلاب خلال الأيام الأولى في الفصل الدراسي الثاني لعام 2023.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الإسكندرية اليوم، فإن المدينة الساحلية تمر بطقس بارد مصحوب بأمطار غزيرة بنسبة 40% مع توقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة المتزامنة مع طقس الإسكندرية اليوم، العظمي 16 درجة مئوية، والصغري 10 درجة، وهو ذات الدرجات على مدن الساحل الشمالي ما يعني أن طقس اليوم شديد البرودة في ظل بلوغ سرعة الرياح 28 كيلو متر في الساعة، ما يزيد من شعور الدرجات بشكل أقل عن المتوقع.