تفاصيل مسابقة «الخضراء الذكية» في جامعة بنها.. إعلان النتائج 28 فبراير

أعلنت جامعة بنها إطلاق أول جلسة تعريفية عن مسابقة «الجامعة الخضراء الذكية»، وذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدراسات العليا والبحوث.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، حرص جامعة بنها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 ، ونشر ثقافة العمل الجماعي داخل الجامعة والإدارات، ومن هنا أطلقت الجامعة مسابقة «الجامعة الخضراء الذكية»، وذلك لاختيار أفضل كلية ومدينة جامعية وإدارة في مجال الحفاظ علي البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نموذج للجامعات المستدامة

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن الجامعة تسعى دائما لتكون نموذجا للجامعات المستدامة، بحيث تكون جامعة خضراء وجامعة منتجة، كما تبنت الجامعة عددا من السياسات والإجراءات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وانعكس ذلك على تأثير الجامعة فى التصنيفات العالمية التي تقيس مدى التزام الجامعات بمؤشرات التنمية المستدامة وتحقيقها.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المسابقة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية، بالاهتمام بالبعد البيئي وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي.

من جانبه أكد الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مسابقة الجامعة الخضراء الذكية تأتي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ علي البيئة والوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة في ضوء رؤية مصر 2030.

وأوضح «فودة»، أنه تم اليوم تنظيم جلسة تعريفية عن المسابقة لممثلي الكليات والمدن الجامعية وإدارة الجامعة، وتبدأ زيارات فرق التقييم فى الثالث من شهر فبراير القادم، على أن يتم إعلان نتيجة المسابقة يوم 28 فبراير، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لإدارة ووضع معايير المسابقة وتقييم الجهات المشاركة فيها داخل الجامعة.

معايير المسابقة والمفاهيم الأساسية

ونوه نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن معايير المسابقة تتضمن معايير الكليات وتضمنت مفاهيم أساسية لمبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، والأنظمة التعليمية «التعلم والبحث العلمي»، والبنية التحتية للكلية، والطاقة والتبدل المناخي، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه، وجودة البيئة، وخطة الاستدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية، وإدارة الأزمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث.

بينما تضمنت معايير المدن الجامعية مفاهيم أساسية لمباديء الحفاظ على البيئة والاستدامة ، والبنية التحتية، والطاقة والتبدل المناخي، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه، والنقل داخل المدن، وجودة البيئة، وخطة الاستدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية، وإدارة الأزمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث.

أما المعايير الخاصة بالإدارات فتشمل مفاهيم أساسية لمبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، والبنية التحتية، والطاقة والتبدل المناخي، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه، والنقل داخل الجامعة، وجودة البيئة، وخطة الاستدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية، وإدارة الأزمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث.