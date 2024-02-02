سعر ترخيص الموتوسيكل لمدة 3 سنوات.. اعرف هتدفع كام

يجب على الراغبين في اقتناء دراجة نارية إتمام إجراءات الملكية في الإدارة العامة للمرور، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، حيث إن سير أي دراجة نارية على الطرق دون الحصول على ترخيص لها ورخصة للسائق، قد تصل عقوبتها للسجن، وردا على تساؤلات العديد حول سعر ترخيص الموتوسيكل 3 سنوات، رصدت «الوطن» الإجابة خلال السطور القادمة.

سعر ترخيص الموتوسيكل 3 سنوات

وفقا لقانون المرور الجديد، فإن سعر ترخيص الموتوسيكل 3 سنوات، لا يزيد على 1200 جنيه، وذلك يتضمن كافة الرسوم الخاصة بترخيص الموتوسيكل لمدة 3 سنوات متتالية.

رسوم ترخيص الموتوسيكل 3 سنوات

- الخضوع للكشف الطبي، ودفع رسومه 285 جنيها.

- شراء الملف 30 جنيها، الخاصة برسوم ترخيص الموتوسيكل 3 سنوات .

- شراء نموذج لأول ترخيص أول مرة 160 جنيها.

- شراء نموذج ترخيص الموتوسيكل 3 سنوات بـ 10 جنيهات

- دفع رسوم استخراج رخصة لأول مرة بمبلغ 350 جنيها.

- دفع قيمة الضريبة 150 جنيها.

رسوم ترخيص الموتوسيكل لمدة عام

- دفع 20 جنيها رسوم شهادة المخالفات.

- دفع 285 جنيها رسوم الكشف الطبي.

- دفع 567 جنيها رسوم الضريبة، لترخيص الموتوسيكل لمدة عام.

- دفع 130 جنيها رسوم الدمغة والنماذج والأستمارة.

- دفع 85 جنيها رسوم الشنطة والملف.

- دفع 40 جنيها رسوم نموذج 256 مرور.

رسوم استخراج رخصة قيادة موتوسيكل

- دفع 6 جنيهات لشراء نموذج 256 مرور.

- دفع 15 جنيها طابع شرطة.

- دفع 10 جنيهات نموذج اختبار إشارات.

- دفع 285 جنيها كشف طبي.

- دفع 21 جنيها استمارة بيانات.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة الدراجة النارية

- الذهاب لوحدة المرور لسداد كافة الرسوم المطلوبة.

- التصوير.

- تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

- تقديم شهادة المخالفات.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم رخصة القيادة المنتهية.

شروط ترخيص الموتوسيكل في قانون المرور الجديد

عدد من الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص الموتوسيكل، وذلك فى قانون المرور الجديد، وذلك كما أكد النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب، فى تصريحات سابقة "للوطن" أنّ قانون المرور الحديد و وتعديلاته قد نص على ترخيص الدرجات النارية عجلتين والثلاث عجلات وترخيص التوك توك، لكنه لم يتطرق لترخيص للدرجات العادية «العجل».

وهي جاءت كالتالي:-

- ألا يقل طالب الرخصة عن 18 عاما.

- أن يكون المتقدم لائقا صحيا لقيادة الموتوسيكل.

- ألا يعاني طالب الرخصة من ضعف النظر أو أي إعاقة أخرى.

- تقديم الشهادات المطلوبة.

- أن يكون حاصلا على شهادة دراسية أوعلى الأقل حاصل على شهادة محو الأمية.

- شراء نموذج 265 من إدارة المرور التابع لها.

- دفع الرسوم المطلوبة.

- تقديم شهادة طبية للنظر وفصيلة الدم.

- الخضوع لاختبار الإشارات الشفهية.

- الخضوع للاختبار القيادة العملي في المرور.

- تقديم 4 صور شخصية حديثة.

حالات إلغاء رخصة قيادة مركبة أو موتوسيكل

- إذا كانت المركبة سيارة أو موتوسيكل تسير دون لوحات معدنية أو تحمل لوحات معدنية غير المسجلة في الرخصة.

- إذا تم ضبط المركبة سيارة أو موتوسيكل تسير على الطريق دون رخصة، أو سبق وتم سحب الرخصة الخاصة بها، وذلك وفقا للمادة 15 من قانون المرور، وهنا لا يتم إعادة ترخيصها مرة أخرى قبل مرور 3 أشهر.

- تغير محل الإقامة من محافظة إلى آخر وعدم إخطار إدارة المرور خلال 30 يوما.

- ضبط قائد المركبة سيارة أو موتوسيكل تحت تأثير مواد مخدرة، وذلك خلال 12 من ضبطه سابق بنفس الفعل.

- إذا رفض قائد المركبة سيارة أو موتوسيكل الخضوع للفحص الطبي.

- استخدام المركبة سيارة أو موتوسيكل في غير الغرض المبين برخصتها.