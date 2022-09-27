سقوط «عصابة الموتوسيكل».. سرقوا 6 ملايين من مندوب في الشارع بالخليفة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من مندوب إحدى الشركات بأنَّه عقب استلام 6 ملايين جنيه من أحد محال المصوغات الذهبية في الجمالية لتسليمهم لمالك الشركة محل عمله، وحال سيره استوقفه شخصان يستقلان دراجة نارية واصطحباه لأحد الأماكن في الخليفة، واستوليا منه على المبلغ المالي ولاذا بالفرار.

التحريات تتوصل لصاحب الدراجة النارية

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنَّها باسم أحد الأشخاص مقيم في العياط بالجيزة وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

11 متهما آخرين في الواقعة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 11 شخصًا تم ضبطهم.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، كما أقرّ أحدهم بأنَّه نظراً لطبيعة عمله أمام محل المصوغات الذهبية المشار إليه، ومشاهدته للمجني عليه يتردد بصفة مستمرة على المحل لاستلام مبالغ مالية، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقته، والاستعانة بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهم، كما تمّ بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه – مشغولات ذهبية) بمسكنهم، وأقرّوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.