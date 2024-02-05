أهم أماكن الخروج في بورسعيد.. تناسب كل الأعمار

تتميز مدينة بورسعيد بموقعها الجميل وطبيعتها الساحرة، مما يجعلها من الوجهات السياحية المميزة في مصر، وهناك أماكن خروج في بورسعيد كثيرة ومتنوعة بين الحدائق، والمتاحف، والسواحل البحرية، وتضم العديد من الأماكن المميزة التي يمكن زيارتها، سواء للترفيه أو للاستمتاع بالطبيعة أو لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء.

أماكن خروج في بورسعيد

وإليك قائمة بأهم 9 أماكن خروج في بورسعيد، كالتالي:

حديقة فريال

تعد حديقة فريال من أشهر الحدائق في بورسعيد، وتتميز بمساحتها الكبيرة وأشجارها المتنوعة، بالإضافة إلى احتوائها على مسرح كبير ونافورة راقصة، ويمكن للزوار الاستمتاع بالتنزه في الحديقة وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة، مثل ركوب الدراجات أو التزلج على الجليد.

متحف بورسعيد الحربي

يقع متحف بورسعيد الحربي في قلب المدينة، ويضم العديد من الوثائق والصور والآثار التي تحكي تاريخ المدينة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، يمكن للزوار التعرف على تاريخ المدينة المشرف، ودورها في الحرب العالمية الثانية.

ميناء بورسعيد

تعتبر ميناء بورسعيد من أهم الموانئ في مصر، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على قناة السويس، يمكن للزوار التجول في الميناء والتقاط الصور التذكارية، أو ركوب قارب للتعرف على الميناء من الداخل.

شاطئ بورفؤاد

شاطئ بورفؤاد هو واحد من أجمل الشواطئ في بورسعيد، ويتميز بمياهه الفيروزية ورماله البيضاء، يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة والتشمس والاسترخاء على الشاطئ، أو ممارسة الرياضات المائية المختلفة، مثل التزلج على الماء أو ركوب الأمواج.

محميات بورسعيد الطبيعية

تضم بورسعيد العديد من المحميات الطبيعية، مثل محمية رأس محمد ومحمية بحيرة المنزلة، ويمكن للزوار الاستمتاع بالطبيعة الخلابة وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة في المحميات الطبيعية، مثل رحلات السفاري أو مشاهدة الطيور أو الغوص.

جبل الملح

يعد جبل الملح من المعالم السياحية المميزة في بورسعيد، ويتميز بطبيعته الساحرة وتكويناته الصخرية الفريدة، ويمكن للزوار الاستمتاع بالتنزه في جبل الملح والتقاط الصور التذكارية.

ستايل سكوير

ستايل سكوير هو أحد المولات الشهيرة في بورسعيد، ويضم العديد من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، يمكن للزوار التسوق في ستايل سكوير أو تناول الطعام أو الاسترخاء في أحد المقاهي.

بحيرة المنزلة

تعد بحيرة المنزلة من أكبر البحيرات في مصر، وتتميز بتنوعها البيولوجي، ويمكن للزوار الاستمتاع بالطبيعة الخلابة في بحيرة المنزلة وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة، مثل رحلات السفاري أو مشاهدة الطيور أو الغوص.

حديقة الفرما الجديدة

حديقة الفرما الجديدة من أحدث الحدائق في بورسعيد، وتتميز بمساحتها الكبيرة وتنوع الأنشطة الترفيهية فيها، يمكن للزوار الاستمتاع بالتنزه في الحديقة وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة، مثل ركوب الدراجات أو التزلج على الجليد أو لعب كرة القدم.

وفي الختام نشير إلى أن هناك أماكن خروج في بورسعيد متنوعة لتلبي احتياجات جميع الزوار، مما يجعلها من الوجهات السياحية المميزة التي يمكن زيارتها في أي وقت من العام.