شروط مسابقة العزف الفردي في كلية «دراسات إسلامية بنات» بالمنصورة

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، المشاركة في مسابقة «العزف الفردي»، في الفترة من يوم 29 يناير وحتى 31 من الشهر ذاته، التي من المقرر تنظيمها في مدينة بورسعيد، وسيجري اختيار أفضل المتقدمين بالمسابقة من خلال متخصص بمجال الموسيقى، وستتحمل جامعة الأزهر تكاليف الانتقال، بينما تتحمل جامعة بورسعيد، تكاليف الإقامة والتغذية، والإقامة للطالبات في فترة المسابقة ستكون في المدينة الجامعية بمدينة بورفؤاد.

شروط المشاركة في مسابقة العزف الفردي

وكشفت الكلية، شروط المشاركة في مسابقة العزف الفردي، وفقًا للصفحة الرسمية للكلية، كالآتي:

- تقدم المتسابقة عملًا آليًا أو غنائيًا واحدًا في مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق، يُبرز من خلاله تكنيك وفنيات الأداء على الآلة الموسيقية.

- الآلة الموسيقية المستخدمة «عود، قانون، كمانجة، ناي، أروج، جيتار، طبلة، درامز».

- توفر كل متسابقة الآلة الموسيقية الخاصة به.

الأوراق المطلوبة للمشاركة في المسابقة

- صورتان شخصيتان.

- صورتان من البطاقة الشخصية.

- إثبات قيد من شؤون الطلاب بالكلية باسم الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأوضحت الكلية، أنه حال رغبة الطالبات، المشاركة في المسابقة، التوجه إلى الإدارة لرعاية الطالبات قسم النشاط الثقافي، لتسجيل الأسماء وإرسال البيانات الخاصة بالمتسابقات، وآخر معاد لتلقي الأسماء والبيانات، غدًا الخميس 11 يناير.