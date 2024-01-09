انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم.. وعيار 21 يتراجع 60 جنيها

شهدت أسعار الذهب عيار21 تراجعًا في الأسواق خلال بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء 9-1-2024، بلغ نحو 60 جنيهًا، إذ بلغ جرام الذهب عيار 21 نحو 3265 في بداية التعاملات الصباحية مقارنة بما كانت عليه الأسعار 3325 في نهاية تعاملات أمس الاثنين، وفقًا للشعبة العامة للذهب.

ترصد «الوطن» أسعار الذهب في محال الصاغة اليوم الثلاثاء 9-1-2024 وهي كالتالي.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 9-1-2024 عند 3740 جنيهًا للبيع، وفي المقابل 3680 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 نحو 3431 جنيهًا للبيع، وفي المقابل 3378 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

كما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9-1-2024 نحو 3265 جنيهًا للبيع، مقابل 3220 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأوسع انتشارًا في مصر.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 2807 جنيهات، وفي المقابل 2764 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات صباح اليوم 2180 جنيهًا، وفي الشراء يصل إلى 2155 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9-1-2024 نحو 26 ألفًا و200 جنيه.