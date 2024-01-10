تحرير 50 محضر إشغال في حملات مكبرة بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم، باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع إشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية واسترداد حقوق الدولة، والالتزام بخطوط التنظيم داخل المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، ورصد أي تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل الشارع، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمراكز.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، نظمت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن تحرير 13محضر إشغال طريق وإزالة 15 إعلانًا غير مرخص، مما يعيق حركة الشارع، وجرى رفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات ميدانية للتصدي للإشغالات

وفي مركزي (سمالوط ـ المنيا)، واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ حملات ميدانية للتصدي للإشغالات، ورفع التعديات على حرم الطريق العام، ففي مركز سمالوط، جرى تحرير 20 محضر إشغال خلال حملة للتعديات، نُفذت بالتعاون مع قسم الإشغالات، وشملت «شارع حسن حميدة (المطرانية)، وشارع سعد زغلول»، وتنوعت المخالفات ما بين «إزالة إدارية، إشغال طريق، بائع متجول، نظافة»، كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 17 محضر إشغال بقرية تلا، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين تيسيرًا على المارة، وإزالة التعدي على حرم الطريق.