تخصيص حافلة مجانية لنقل مرافقي المصابين الفلسطينيين بالعريش

خصصت محافظة شمال سيناء، حافلة لنقل المرافقين الفلسطينيين، من أماكن سكنهم بحي السبيل إلى مستشفى العريش العام مجانًا.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بالفلسطينيين في مدينتي العريش والشيخ زويد، سواء العالقين أو مرافقي المصابين في المستشفيات.

تخصيص حافلة للفلسطينيين في العريش

وأضاف المحافظ، أنّه جرى تخصيص حافلة تنقل المرافقين والعالقين من حي السبيل غرب العريش، إلى المستشفى والأسواق، والأماكن التي يريدونها، وذلك بالمجان طوال اليوم، وتأتي القافلة بهم في الساعة الثامنة والتاسعة صباجًا، وتعود بهم الى مكان النوم والراحة بحي السبيل أوقات ما بعد المغرب أو أوقات الظهيرة، على حسب حاجة المرافقين للذهاب والعودة.

بدوره، قال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، في بيان له، إنّه جرى تخصيص أدوية مجانية لعلاج المرافقين والعالقين في مناطق السبيل، والتواصل الطبي اليومي مع الحالات، وتخصيص فريق من الدعم النفسي التابع للهلال، لمرافقة الفلسطينيين والتخفيف عنهم، إضافة إلى توفير الحاجات العينية والمادية للمحتاجين.

عمارتان بحي السبيل غرب العريش

وكانت محافظة شمال سيناء، قد خصصت عمارتين بحي السبيل غرب العريش، لإقامة الفلسطينيين العالقين بالعريش، وأيضًا لإقامة وراحة المرافقين للمصابين الذين يخضعون للعلاج بالمستشفى.