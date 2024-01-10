تنظيم ملتقى لتنمية الأنشطة الاقتصادية في الغربية.. يدعم الصناعة الوطنية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية، وتضمن الملتقى المناقشة مع الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال بالمحافظة آليات توحيد الجهود للارتقاء بالصناعات المحلية بمحافظة الغربية لتحويل المحافظة لمحور تنموي صناعي إنتاجي دعما للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء محافظة الغربية لدعم الاقتصاد القومي.

دعم الصناعة الوطنية

وأوضح المحافظ ان الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير.

وفي كلمته، أكد النائب محمد مرعي عضو مجلس النواب أن محافظة الغربية من أول المحافظات التي قامت بتفعيل قانون عربات الطعام المتنقلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل للشباب.

وأضاف مرعي أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي لدعم قطاع المشروعات بصدور القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

التنسيق بين الجهات

فيما أكد الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، محافظ الغربية ورئيس لجنة المشروعات في مجلس النواب، حرص الجهاز على تفعيل التعاون مع مختلف الجهات لإتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة في محافظة الغربية وفقا لتوجهات الحكومة المصرية بالعمل على استغلال هذا القطاع الواعد في توفير احتياجات الأسواق المحلية ما يسهم في تقليل الصادرات ويتيح فرص عمل للمواطنين.

وأوضح أن دور جهاز تنمية المشروعات التنسيق بين جميع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، وأهمية القانون 152 لسنة 2020 في دعم هذا القطاع لما يقدمه من حوافز وتيسيرات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي.