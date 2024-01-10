توقعات بارتفاع الدولار عالميا أمام العملات الأخرى في نهاية مارس المقبل

استقر مؤشر الدولار حول 102.5، اليوم الأربعاء، بعد أن حقق بعض التقدم في الجلسة السابقة، إذ يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي يمكن أن تقدم أدلة على تحركات السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتبلغ فرص خفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس 64%، وهو أقل بكثير من احتمال 90% تقريبًا الذي شهدناه قبل أسبوع، وأشار المحللون إلى أنَّ شهر مايو من المرجح أن يكون بداية دورة التيسير، إذ لا يزال سوق العمل الأمريكي ضيقًا ويظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

مؤشر الدولار عالميًا

وعلى صعيد البيانات، أظهر تقرير يوم الثلاثاء أنَّ العجز التجاري الأمريكي تقلص بشكل غير متوقع في نوفمبر مع انخفاض واردات السلع الاستهلاكية وسط تراجع الطلب المحلي، وحافظ الدولار على مكاسبه الأخيرة مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه انخفض مقابل الدولار الأسترالي، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «trading economics».

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.1019 أو 0.10% إلى 102.4681 نقطة يوم الأربعاء 10 يناير من 102.5700 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع، أن يتمّ تداول الدولار الأمريكي عند 103.16 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «trading economics» على أن يتمّ تداوله عند 106.38 نقطة خلال 12 شهرًا.