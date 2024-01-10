«تضامن السويس» تسلم أجهزة كهربائية لـ10 فتيات من المقبلات على الزواج

شهدت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة السويس اليوم، توزيع الجهاز على 10 عرائس من المقبلات على الزواج من أهالي المحافظة، في إطار مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال مبادرات «التضامن».

تجهيز 10 عرائس من المقبلات على الزواج

وقالت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة السويس، إنّه جرى اليوم، تجهيز 10 عرائس من المقبلات على الزواج، أمام مقر ديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي بمنطقة الملاحة في حي السويس، مشيرة إلى أنّ ذلك يتم من خلال مبادرة «تجهيز العرائس» بأجهزة كهربائية ومكونات مختلفة.

أجواء من الفرحة والسعادة

وأكدت وكيل وزارة التضامن في محافظة السويس، توزيع الجهاز للعرائس في وجود بعض أفراد من الأسر التي كان لها نصيب في الاستفادة من المبادرة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.