توقعات بارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا قبل نهاية مارس المقبل.. كم سيصل؟

استقر الذهب حول 2030 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، محتفظًا بخسائره التي تكبدها في وقت سابق من الأسبوع مع استعداد المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي يمكن أن تظهر تحركات السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سعر الذهب عالميا

وتعرض المعدن لضغوط في الآونة الأخيرة بعد انتعاش الدولار وعوائد سندات الخزانة مع تقليص المتداولين لرهاناتهم على تخفيضات مبكرة وحادة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي، بحسب مزود البيانات الاقتصادية trading economics.

توقعات الذهب عالميا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2150 دولارًا في ديسمبر من عام 2023.

وانخفض الذهب بمقدار 26.85 دولار أمريكي للأوقية، أو 1.30% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2089.21 دولار أمريكي للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2158.85 دولار خلال 12 شهرًا.