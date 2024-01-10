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لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر؟.. «جولد بيليون» تجيب

كتب:

مارينا رؤوف
02:50 م | الأربعاء 10 يناير 2024
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الحالي، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب رصدتها مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في مجال أبحاث وأسواق الذهب، ومنها مبادرة زيرو جمارك على واردات الذهب، واستعداد تجار وشركات الذهب لارتفاع الطلب، وطرح شهادات جديدة ذات عائد مرتفع، بالإضافة إلى تراجع سعر الأونصة العالمية.

زيرو جمارك ساهمت في خفض الأسعار

وشرحت مؤسسة جولد بيليون، أنَّ هناك استعداد لدى تجار وشركات الذهب لارتفاع الطلب على الذهب في شهر يناير بتوفير الخامات، مبينة أنَّ الطلب على الذهب لم يصل لأعلى مستوياته بعد، كما أن طرح شهادات جديدة ذات عائد مرتفع.

ولفتت إلى أنَّ سعر الذهب في هذه الفترة متماسك بالقرب من أعلى مستوياته وكان في حاجة إلى التصحيح السعر للانخفاض ليتماشى مع السعر العالمي، كما سعر الأونصة العالمية يشهد تراجع من بداية عام 2024 وبالتالي قلل أي دعم يحصل عليه السعر المحلي من السعر العالمي.

وقد ساهمت هذه الأسباب في انخفاض سعر الذهب خلال الفترة الماضية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.