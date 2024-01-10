وفد مصري يلتقي مدير عام «النقد الدولي» في واشنطن: أجرينا مباحثات بناءة

أجرى الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليًا، الذي يضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي، مباحثات بناءة وإيجابية مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز سُبل التعاون الثنائي في الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتشهدها منطقة الشرق الأوسط وتلقي بظلالها على الأسواق الناشئة، في أعقاب التوترات الجيوسياسية وخاصة منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما ترتب عليه من تحديات غير مسبوقة.

دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وأكد الجانبان تطلعهما إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتسق مع حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

واتفق الجانبان على أنّ هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة.

واستعرض الوفد المصري الذي يضم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي وسفير مصر في واشنطن السفير معتز زهران خلال اللقاء، خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وسُبل تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى حرص الجانب المصري علي استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية.

الدعم القوي لمصر ولبرنامج الإصلاحات

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، الدعم القوي لمصر ولبرنامج الإصلاحات الذي تنتهجه مصر لتعزيز اقتصادها ودعم التوجه نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، معربة عن استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة العمل المشترك بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.

واجتمع الوفد المصري مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوي المرافق لها، بحضور الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بالصندوق، والسفير المصري معتز زهران، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، أنّ صندوق النقد الدولي سيظل شريكًا قويًا لمصر في هذه الأوقات الصعبة.