سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-1-2024

استقر سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-1-2024 داخل البنوك، حيث وصل متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي إلى 30.84 جنيه شراء أما سعر البيع فوصل إلى 30.93 جنيه.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سجّل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- وبلغ سعر الدولار في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- وصل سعر الدولار اليوم داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

- وعن سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل بنك مصر بلغ 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وبالنسبة لسعر الدولار في ختام التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية سجل 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.