الكشف على 1186 مواطنا في قافلة طبية شاملة بروضة أكتوبر

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، قافلة طبية شاملة لأهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، ضمن سلسلة القوافل الطبية التي يتم تنظيمها على مدار العام، لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

قدمت القافلة خدماتها لـ1186 مواطنًا، وشملت تخصصات الرمد والأطفال والباطنة والنسا وتنظيم الأسرة والمسالك البولية والعظام والجلدية ومعامل وتحاليل والاكتشاف المبكر للضغط والسكر وأشعة تشخيصية، وجرى صرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات التي تستدعي للمستشفيات أو للعلاج على نفقة الدولة.

تنظيم حلقات نقاشية لرصد احتياجات المواطنين

كما شهدت القافلة، تنظيم حلقات نقاشية لرصد الاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على تلبيتها، وتقديم المشوار للسيدات والتثقيف الصحي لهم.

وتابع القافلة الدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتورة أماني الصياد مسئول إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور حازم مصطفى مدير إدارة القوافل العلاجية.