انطلاق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» لتنظيم الأسرة في القليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، انطلاق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالقليوبية، اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان وذلك ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وأوضح الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجاناً عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية

وأضافت الدكتورة نوال عمران، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالقليوبية، أنه يتم من خلال الحملة توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، مشيرة أن المرحلة الأولي للحملة انطلقت في مراكز بنها وكفر شكر و شبرا شرق وشبرا غرب و قها و الخانكة وتستمر حتي 30 نوفمبر الجاري

خريطة المرحلة الثانية

وأضافت «عمران»، في بيان، أنه من المقرر انطلاق المرحلة الثانية للحملة من 2 ديسمبر حتي 6 ديسمبر، وذلك في مراكز طوخ، والقناطر، وقليوب، وشبين القناطر، والعبور.