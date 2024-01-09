ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا إلى 2030 دولارا

ارتفع الذهب إلى نحو 2030 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، معوضًا بعض الخسائر التي تكبّدها في الجلسة السابقة وسط ضعف عام للدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع والتي يمكن أن تقدم أدلة حول تحركات السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر أحدث استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلك، أنّ توقعات التضخم للمستهلكين الأمريكيين على المدى القصير انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من 3 سنوات لشهر ديسمبر.

سعر الذهب عالميا

وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أنّ الاقتصاد الأمريكي أضاف 216 ألف وظيفة في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 170 ألف وظيفة، حيث ظلت أسواق العمل مرنة رغم تشديد الظروف المالية.

وتتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 60% تقريبًا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس، بانخفاض ما يقرب من 90% التي شوهدت قبل أسبوع، بحسب مزود البيانات الاقتصادية trading economics.

وتاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2150 دولارا في ديسمبر من عام 2023.

توقعات سعر الذهب

وانخفض الذهب بمقدار 27.15 دولار أمريكي للأوقية، أو 1.32% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ويُتوقع تداول الذهب عند 2089.21 دولار أمريكي للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 2158.85 دولار خلال 12 شهرًا.