إحالة 8 من العاملين في وحدة جهينة الصحية بسوهاج إلى التحقيق بسبب الغياب

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في محافظة سوهاج 8 من العاملين إلى التحقيق، بناء على حملة قام بها مديرو التفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية على العاملين بالمصالح الحكومية اليوم.

ومرت اللجنة على وحدة طب الأسرة بنجع الجبل، وحدة طب الأسرة بنجع الحويج بقرية جهينة الشرقية، ما أسفر عن إحالة 8 من العاملين إلى التحقيق، بينهم طبيب وممريض وإداري، وذلك بسبب غيابهم عن العمل بدون مسوغ قانوني.

حملات مفاجئة على المصالح الحكومية في سوهاج

وقال ممدوح عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في محافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن حملات مفاجئة تمر على كل المصالح الحكومية، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.