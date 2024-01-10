قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي أكد مجددا رفض مصر لتهجير الفلسطينيين

ثمن سند السمالوسي القيادي بحزب «مستقبل وطن»، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة العقبة التي عقدت اليوم، في مدينة العقبة بالأردن، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

قال «السمالوسي» في بيان، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت قوية ومؤثرة وحملت العديد من الرسائل المهمة، فضلا عن أن كلمته أكدت رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وثمن ما قاله الرئيس السيسي من أن الدولة المصرية حريصة على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي قطاع غزة، إذ أن الدولة المصرية قدمت منذ بداية الأزمة في غزة آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية إلى الأشقاء في القطاع، فضلا عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

واختتم حديثه بضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دوره في وقف العدوان على غزة في ظل ما يتعرضون له من جرائم حرب: «كلمة الرئيس السيسي تؤكد مساندة مصر للأشقاء في قطاع غزة بكل الطرق التي نمتلكها، ويجب أن تكون هناك وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، لأنه الضمانة الأساسية لإنقاذ أرواح الأبرياء، ونزع فتيل التوتر في المنطقة».