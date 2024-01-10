ضياء رشوان: مصر قدمت عشرات الآلاف من الشهداء للقضية الفلسطينية منذ عام 1947

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ مصر تتطلع إلى زيادة عدد الفلسطينيين الذين يدخلونها عبر منفذ رفح البري من المرضى والجرحى عشرات المرات، مشددًا على أن المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مصر يحصلون على الخدمة العلاجية في أرقى المستشفيات المصرية، مؤكدًا أن هذا الأمر واجب على مصر.

الفلسطينيون يعالجون على نفقة الدولة

وأضاف رشوان في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامي أحمد بشتو، أنّ الفلسطينيين يعالجون على نفقة الدولة، مشددًا على أن مصر قدمت منذ عام 1947م عشرات الآلاف من الشهداء وليست في حاجة بعد الدم والأرواح والشهداء والأرض التي أحتلت مرتين، وهي سيناء وكان ذلك في عامي 1956 و1967 أن تحصل بضعة دولارات أو جنيهات من الأشقاء الفلسطينيين.

الحفاظ على القضية الفلسطينية من التصفية

وتابع رئيس الهيئة للاستعلامات، أنّ كل الجهد المصري في إطار التعامل مع القضية الفلسطينية يتجه في منحيين، الأول الحفاظ على القضية الفلسطينية من التصفية وهو ما أوضحه الرئيس عبدالفتاح السيسي وقاد حملة دولية لمنع التهجير.

وأكد، أن الأمر الثاني هو الحفاظ على أرواح وحياة والأوضاع الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي، فإن مَن يفعل هذا لا يمكن أن يتحدث عن بضعة دولارات.