تحرير 36 محضرا تموينيا متنوعا في حملة مكبرة بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمدينة البلينا اليوم، الأربعاء، حملة مكبرة للمرور على الأسواق، وضبط الأسعار والتأكد من سلامة السلع المعروضة، بإشراف حسين حبارير رئيس مجلس المدينة فرحات العواري نائب رئيس المدينة، ومسؤولي قسم الإشغالات والنظافة؛ لضبط الأسعار والتأكد من سلامة سلع المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

حملة تموينية مكبرة

قال حسين حبارير رئيس المدينة أن الحملة شارك فيها مسؤول حماية المستهلك بالمركز ثروت حسين، ومفتش التموين سعودي عبدالقادر، والدكتورمحمود مختار من الطب البيطري وقوة من مركز شرطة البلينا.

تحرير 36 محضرا تموينيا

وأسفرت الحملة عن تحرير36 محضرا تموينيا منها 15 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 4 محاضر إشغال طريق، وتحرير 9 محاضر نظافة عامة وتحرير 8 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.