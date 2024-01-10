«التموين»: توقف العمل بمنظومة الخبز غدا لمدة 8 ساعات

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه في ضوء قيام شركات البطاقات الذكية بعمل صيانة دورية لرفع كفاءة الخوادم والحواسيب المستخدمة في منظومة الخبز البلدى المدعم، تقرر توقف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات يوم غد الخميس الموافق 11 يناير 2024 بدءاً من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 فجراً.

توقف صرف الخبز

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها منذ قليل، أن فترة توقف منظومة الخبز البلدى المدعم هي فترة عدم الصرف للمواطنين حصص الخبر المقررة لهم على بطاقات الدعم التمويني.

عودة عمل المنظومة

ونوهت وزارة التموين إلى أنه سيتم العودة الى العمل بشكل طبيعى كالمعتاد في تمام الساعة الـ5 فجرا، واستكمال صرف الخبز لأصحاب البطاقات يوميا حتى 5 مساء.

ويصرف أصحاب البطاقات التموينية الخبز البلدي المدعم وفقا لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة، إذ يستحق كل فرد مقيد على البطاقة على عدد 5 أرغفة يوميا من الخبز البلدي المدعم بواقع 150 رغيفا للفرد الواحد طوال الشهر، مع تحويل باقي حصة الخبز حال عدم صرفها كاملة إلى سلع تموينية بقيمة 10 قروش لكل رغيف لا يتم صرفه ضمن منظومة فارق نقاط الخبز.