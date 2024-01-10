«التموين» تعلن انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 فبراير المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاستعداد حاليا لإطلاق معارض أهلا رمضان بداية من شهر فبراير المقبل 2024، بناء على تعليمات الدكتور علي المصليحي وزير التموين، لتوفير كافة السلع للمواطنين بتخفيضات مناسبة قبل حلول الشهر الكريم.

انطلاق معارض أهلا رمضان

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تسعى في اتفاقاتها مع الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في معرض أهلا رمضان، إلى عروض على أسعار السلع في معارض أهلا رمضان بتخفيضات مميزة للمواطنين عن أسعار السلع في الأسواق.

توفير السلع للمواطنين بجميع المحافظات

وقالت مصادر في وزارة التموين، إنه يجري التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، من أجل مشاركة أكبر عدد من السلاسل والمحال في معارض أهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين بجميع المحافظات، مؤكدة أن كل محافظة ستشهد إقامة أكثر من معرض رئيسي وفرعي في المراكز والقرى.

ونوهت المصادر، إلى أن أسعار السلع في معارض أهلا رمضان سيتم تقديم عليها تخفيضات مناسبة للمواطنين عن أسعار السلع في مجمعات الوزارة والسلاسل التجارية الخاصة، من أجل التيسير على المواطنين.