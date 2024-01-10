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حكيم يعيد طرح أغنيته «الموضة السنة دي»

كتب:

أميرة عزالدين
09:34 م | الأربعاء 10 يناير 2024
حكيم

حكيم

أعاد المطرب حكيم طرح أغنيته «الموضة السنة دي»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وقام بالترويج لها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقا: «خلصت خلاص الجدعنة ومبقتش موضة.. دلوقتي غل ونفسنة على نية سودة».

تفاصيل الأغنية

الأغنية من ألحان عصام إسماعيل، وكلمات ملاك عادل وتوزيع زيزو فاروق.

تفاصيل الألبوم

وكان حكيم، قد طرح الأغنية ضمن ألبومه بعنوان «الراجل الصح» عام 2020، والذي تضمن 6 أغاني وهي «سيبونا فى حالنا، ليلة بمبى، الجارسون، الراجل الصح، رقصونى، آه بحبه، الموضة السنة دي».

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