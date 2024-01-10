«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى الاثنين المقبل

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا بدءا من اليوم، والتي تعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة.

الانخفاض بدرجات الحرارة مستمر معنا حتى يوم الاثنين

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، عن وجود امتداد لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا مما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، التي تحمل جزءا من أشعة الشمس على مدار اليوم، وبالتالي تشعرنا بانخفاض الحرارة، موضحة أن الانخفاض بدرجات الحرارة مستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

درجات الحرارة تنخفض بمعدل من 3 درجات لـ4 درجات

وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة لمدة أسبوع بمعدل من 3 درجات لـ4 درجات بمعظم محافظات الجمهورية، كما تنشط الرياح اليوم وغدا بنسب تتراوح بين الـ30 كم/ساعة و40 كم/ساعة، وهناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط حيث يصل ارتفاع الموج لـ3 أمتار.