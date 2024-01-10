اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: غزة تواجه كارثة إنسانية ويجب وقف إطلاق النار

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: «غزة» تواجه كارثة إنسانية ويجب وقف إطلاق النار

- «قمة العقبة» ترفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير.. وتدعم السلطة الوطنية.. وتطالب بتمكين أهالى القطاع من العودة لديارهم

- مستشار رئيس الوزراء الأردنى: القاهرة وعمان تقفان بقوة أمام مخططات التهجير.. ومسئول سابق: القمة الثلاثية تدعم جهود التهدئة

- خبراء ومحللون: تعكس وحدة الموقف المشترك.. وتسعى لحل سياسى وليس أمنياً فقط.. ونتائجها فى صالح القضية

- برلمانيون وأحزاب: تستهدف وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحياء المسارات السياسية وتكشف إصرار القاهرة على الدفاع عن القضية الفلسطينية.. ومصر لن تخضع لمخطط التهجير القسرى ولن تقبله.. والرئيس حريص على حل قاطع وجذرى بإعلان الدولتين

- الحكومة: إنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق ورقمنة تداول السلع الاستراتيجية لمواجهة الاحتكار

- «التموين» انطلاق معارض «أهلاً رمضان» فبراير المقبل بتخفيضات مناسبة

- عنصرية دولة الاحتلال تدفع بها إلى المحاكمة

- إسرائيل خلف قضبان «العدل الدولية»

- «جنوب أفريقيا» تختصم دولة الاحتلال بسبب الإبادة الجماعية فى غزة.. وتطالب بحماية المدنيين

- التخبط والارتباك يضربان إسرائيل.. وخبراء: لا خيار أمامها إلا «الجدية» للتعامل مع الاتهامات

- وزير العدل الفلسطينى: زودنا المدعى العام للمحكمة بكل البيانات والبلاغات عن جرائم الكيان

- الإعلامية منى عوكل تروى لـ«الوطن » تفاصيل مشاهد الرعب والموت فى «غزة»:

- مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال استهدف كل ما أملك.. وعشت صراعاً بين التغطية الإعلامية وتأمين أسرتى

- مصطفى عمار يمنح «منى» درع «الوطن»: قدمت نموذجاً ملهماً للإعلاميين العاملين على خط النار

- نخوض صراع البقاء والصمود من أجل الوطن

- وفد مصرى يستعرض فى واشنطن خطط الإصلاح الاقتصادى وتمكين القطاع الخاص

- «يلين»: ندعم برنامج الإصلاحات لتحقيق نمو شامل ومستدام

- مصر تنفى بحسم أكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

الصفحة الثانية

- عنصرية دولة الاحتلال تدفع بها إلى المحاكمة بخصومة أفريقية

- فتحت الجلسة

- إسرائيل خلف قضبان «العدل الدولية»

- «جنوب أفريقيا» تختصم «عنصرية إسرائيل» أمام «العدل الدولية»

- الدعوى تتهم دولة الاحتلال بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.. وطالبت بتدابير مؤقتة احترازية لحماية المدنيين الفلسطينيين فى غزة

- «سلامة»: إسرائيل تعتبر الأمم المتحدة بكل مؤسساتها وأفرعها ومنها محكمة العدل الدولية أعداءها ومنحازين ضدها

- التخبط والارتباك يضربان إسرائيل من الداخل.. وخبراء: لا خيار أمامها إلا «الجدية» للتعامل مع الاتهامات الموجهة إليها.. واستخدامها الأسلحة الفتاكة ضد «غزة» متعمد

- جهاد أبولحية: «نتنياهو» يحاول إطالة أمد العدوان ليتهرّب من المساءلة والحساب

- أستاذ قانون دولى فلسطينى: «تل أبيب» لا تتوقف لحظة عن جرائم الحرب ضد شعبنا

-عملية السابع من أكتوبر

الصفحة الثالثة

- بـ«الصوت والصورة»: 160 محامياً دولياً يلاحقون إسرائيل بأدلة دامغة

- «الرقب»: تصريحات مسئولى الاحتلال وثيقة إدانة تؤكد ارتكاب المجازر مع سبق الإصرار والترصد.. وأتوقع إدانة المحكمة لإسرائيل ودعوتها لوقف إطلاق النار«تهجير وقتل وتطهير عرقى».. شهادات رسمية فلسطينية عن مجازر الاحتلال

- الرئيس عباس: الولايات المتحدة شريك فى الإبادة الجماعية.. ورئيس الوزراء: 22 ألف شهيد و1.5 مليون نازح فى 3 أشهر.. ووزيرة الصحة: عائلات كاملة قضوا فى العدوان

- «الدراوى»: 6 كيلوجرامات نصيب الطفل الواحد من القنابل.. والمتفجّرات الملقاة على غزة تفوق «القنبلة النووية» فى هيروشيما

- مجرم حرب

- د. محمد الشلالدة: زودنا المدعى العام للمحكمة بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى القطاع

- وزير العدل الفلسطينى: انتهاكات الاحتلال تُلزم قادته بالمثول أمام العدالة

الصفحة الرابعة

- الإعلامية منى عوكل تروى لـ«47576.jpg» تفاصيل مشاهد الرعب والموت فى «غزة»: نخوض صراع البقاء والصمود من أجل الوطن

- مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال استهدف كل ما أملك فى القطاع.. وأجريت «بث مباشر» قبل قصف مقر «القناة»

- مصطفى عمار يمنح منى عوكل درع «47058.jpg»

- رئيس التحرير: قدمت نموذجاً ملهماً للإعلاميين العاملين على خط النار

الصفحة الخامسة

- قمة «مصرية أردنية فلسطينية» لبحث إنهاء «مأساة غزة»

- «مدبولى»: جهود رئاسية مكثفة لوقف إطلاق النار.. وتوجيهات باستمرار المساعدات الإنسانية إلى القطاع لإنهاء معاناة المدنيين.. ومستشار رئيس الوزراء الأردنى: القاهرة وعَمَّان تقفان بقوة أمام مخططات التهجير.. و«الرقب»: تسعى لحل سياسى وليس أمنياً فقط.. و«الأيوبى»: تعكس وحدة الموقف المشترك

- برلمانيون: «القمة» تكشف إصرار «القاهرة» على الدفاع عن القضية الفلسطينية

- «أبوالفتوح»: ناقشت سُبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتوحيد الرؤى لإحياء المسارات السياسية.. و«الجندى»: حملت الكثير من رسائل التأكيد

- على الرؤية المصرية الثابتة تجاه التعامل مع التوجّهات الإسرائيلية وتداعياتها على المنطقة.. و«مهنى»: مصر لن تخضع لمخطط التهجير القسرى ولن تقبله

- استشهاد العشرات فى «غزة».. و«أبومازن» لـ«بلينكن»: نرفض تهجير شعبنا

- الاحتلال يقتحم «جنين» ومخيمها.. و«الصحفيين الفلسطينيين»: منع رابطة «الصحافة الأجنبية» من دخول القطاع جريمة

الصفحة السادسة

- المشاغب

- بين المنزلة والبردويل!

- المجذوب والمجاذيب

- الفشل الرابع لـ«أنتونى بلينكن»

- تجريف تاريخ أجمل المدن القديمة

الصفحة السابعة

- التشكيل يبوح بأسراره المنتخب يجهز قوته الضاربة لبداية المشوار.. مفاضلة بين «تريزيجيه ومرموش».. وتعليمات خاصة لـ«مصطفى محمد»

- أزمات وتدعيمات 15 ألف دولار تعكر أجواء جامبيا ومساندة رئاسية لمنتخب غانا

- العودة للعمل الشاق الأهلى يستأنف تدريباته.. المهاجم الجديد يشارك و«كولر» يرفض «الصلح» مع «عبدالقادر»

- 3 عروض للرحيل «جمال» يرفض العمل مع الأجانب بالزمالك.. و«بادجى» فى الصفقات