وكيل «تعليم قنا» يتفقد لجان الامتحانات في إدارة أبو تشت

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، سير وانضباط امتحانات الصفوف السادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الأول، بإدارة أبو تشت التعليمية، رافقه عبد المنعم قاصد مدير عام الإدارة، وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وزار مدرسة نجع غلاب الابتدائية.

سهولة امتحان اللغة العربية

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، على سهولة امتحان اللغة العربية، في الفترة الأولى، لطلاب السادس الابتدائي، وأشاد بمستوى النظافة والانضباط المتحققان باللجنة وقرر تكريم مدير المدرسة.

وأحال مديري مدرسة الحرية الرسمية للغات والشهيد محمد علي للتعليم الأساسي بكوم يعقوب، إلى التحقيق، نظرًا لتدني مستوى النظافة بالمدرستين، والتقاعس في إحكام إغلاق أبواب المدرسة، و شدد على توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات في سهولة ويسر.

وفي ختام زيارة مدارس أبو تشت التعليمية، قرر مدير تعليم قنا، تكريم مدير مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، بعد أنّ تفقد لجان الصفين الأول والثاني الإعدادي، وراجع دقة أعمال الكنترول، وتوقيتات محاضر فتح وإغلاق الأسئلة.

وضوح أسئلة الامتحان وعدم غموضها

وتفقد رفقة عبد الرسول صقر مدير عام إدارة فرشوط التعليمية، لجان امتحان مادة التربية الدينية للصف السادس بمدارس فرشوط الابتدائية والبنات الابتدائية وفرشوط الجديدة، و تحاور مع التلاميذ حول وضوح أسئلة الامتحان وعدم غموضها.

ووجه خلال تفقده امتحان الحاسب الآلي للصفين الأول والثاني الإعدادي، بمدرسة السادات الإعدادية بفرشوط، بوجوب توقيع الملاحظين على أوراق إجابات الطلاب، وحظر تواجد الحقيبة المدرسية والهاتف المحمول وكل ما يتعلق بالمادة المُمتحنة داخل اللجنة.