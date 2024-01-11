أصدقاء إيهاب توفيق يحتفلون بعيد ميلاده

حرص عدد من أصدقاء ومحبي النجم إيهاب توفيق على الاحتفال بعيد ميلاده، لتكون مفاجأة له خلال إحياء إحدى السهرات لأبناء الجاليات العربية داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة.

حضر إيهاب توفيق الحفل بصحبة مدير أعماله المنتج تامر عبد المنعم، وحرص في بداية فقرته على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال ومشاركتهم في الاحتفال بعيد ميلاده.

وأشعل توفيق وصلات الغناء والرقص على مدى قرابة الساعتين قدم خلالهما عدد كبير من اغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها سحراني، «يا أحلى منهم، مراسيل، داني، الله عليك يا سيدي، تترجى فيا، بالإضافة إلى أغنية أنت إختياري وسنة حلوة.. وغيرها».

وتخلل الحفل تقديم إيهاب توفيق للمطرب الشاب أحمد الحصري للصعود على خشبة المسرح، والذي من جانبه قدم أغنية بعنوان «وش طيب» كلمات ولحن الفنان مصطفي كامل ونالت استحسان الجمهور.