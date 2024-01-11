من 5000 حتى 100 ألف جنيه.. كيف تحسب العائد على الشهادات الجديدة؟

طرح أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر، شهادات جديدة مدة عام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، وهو ما يعد أعلى عائد في تاريخ القطاع المصرفي، وهي متاحة للأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر «مصريين وأجانب».

ونرصد في السطور التالية العائد على الشهادات الجديدة سواء 27% نهاية المدة، أو 23.5% يصرف شهريًا، بداية من مبلغ 5 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، إذ أنها مناسبة لجميع فئات المجتمع.

شهادة الـ27% بعائد يصرف نهاية المدة

- صاحب المبلغ الـ5 آلاف جنيه، يحصل على أرباح 1350 جنيهًا.

- صاحب المبلغ 10 آلاف جنيه يحصل على أرباح 2700 جنيه.

- صاحب المبلغ 20 ألف جنيه يحصل على أرباح 5400 جنيه.

- صاحب المبلغ 30 ألف جنيه يحصل على أرباح 8100 جنيه.

- صاحب المبلغ 40 ألف جنيه يحصل على أرباح 10800 جنيه.

- صاحب المبلغ 50 ألف جنيه يحصل على أرباح 13500 جنيه.

- صاحب المبلغ 60 ألف جنيه يحصل على أرباح 16200 جنيه.

- صاحب المبلغ 70 ألف جنيه يحصل على أرباح 18900 جنيه.

- صاحب المبلغ 80 ألف جنيه يحصل على أرباح 21600 جنيه.

- صاحب المبلغ 90 ألف جنيه يحصل على أرباح 24300 جنيه.

- صاحب المبلغ 100 ألف جنيه يحصل على أرباح 27000 جنيه.

شهادة الـ23.5% بعائد يصرف شهريًا

- صاحب المبلغ الـ5 آلاف جنيه، يحصل على تقريبًا 98 جنيه شهريًا.

- صاحب المبلغ 10 آلاف جنيه يحصل على نحو 196 جنيه شهريًا.

- صاحب المبلغ 20 ألف جنيه يحصل على 392 جنيه شهريًا.

- صاحب المبلغ 30 ألف جنيه يحصل على 588 جنيه شهريًا.

- صاحب المبلغ 40 ألف جنيه يحصل على 784 جنيه شهريًا.

- صاحب المبلغ 50 ألف جنيه يحصل على 980 جنيه شهريًا.

- صاحب المبلغ 60 ألف جنيه يحصل على 1175 جنيهًا شهريًا.

- صاحب المبلغ 70 ألف جنيه يحصل على 1371 جنيهًا شهريًا.

- صاحب المبلغ 80 ألف جنيه يحصل على 1567 جنيهًا شهريًا.

- صاحب المبلغ 90 ألف جنيه يحصل على 1763 جنيه شهريًا.

- صاحب المبلغ 100 ألف جنيه يحصل على عائد 1959 جنيه شهريًا.