«الإسكندراني» يحقق 650 ألف جنيه إيرادات بدور العرض في يوم واحد

يواصل الفنان أحمد العوضي، تصدر إيرادات شباك تذاكر الإيرادات، في دور العرض السينمائية بفيلم «الإسكندراني»، والذي يعد أولى بطولاته بالسينما، بعد عدة أعمال درامية ناجحة.

إيرادات فيلم «الإسكندراني»

وأوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، أنَّ فيلم «الإسكندراني»، لازال يحافظ علي صدارته في السينمات، محققًا أمس الأربعاء 649 ألفًا و801 جنيهًا، بعدما حقق إجمالي إيرادات في أسبوعه الأول 8 ملايين و386 ألفًا و875 جنيهًا.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن رومانسي، حول بطل العمل «بكر الاسكندراني»، الذي يعيش في الإسكندرية، ويوجه تحديات كبيرة مع والده وعائلته ويضطر للسفر خارج البلاد ليبحث عن طموحه ومستقبله، ويعود بعد عدة سنوات بشكل أقوى ولكنه يواجه ماضيه مرة أخرى.

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، زينة، محمود حافظ، بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، وآخرين من اخراج خالد يوسف وقصة وسيناريو وحوار الراحل أسامة أنور عكاشة.