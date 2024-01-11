تراجع أسعار الدواجن في المحلات اليوم الخميس 11-1-2024

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 11-1-2024 بقيمة جنيهين للكيلو خلال التعاملات الصباحية، حيث سجلت 67 جنيهًا في المزرعة، مقارنة بأسعار أمس 70 جنيهًا، وفقا لبورصة الدواجن.

وتباع أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم الخميس 11-1-2024 بـ68 جنيهًا، وفق بوابة لأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ورصدت «الوطن» في السطور التالية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 11-1-2024، كما يلي.

- أسعار الفراخ البيضاء 68 جنيها في بورصة الدواجن مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 11-1-2024 نحو 101 جنيه في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

كما بلغت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» في تعاملات اليوم الخميس 11-1-2024 نحو 74 جنيهًا في أرض المزارع، فيما يصل سعر الكيلو إلى 80 جنيهًا للكيلو.