خطوات الحصول على نتيجة كشف الخدمات المتكاملة.. اعرفها

حدد الموقع الإلكتروني الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الإسكان، طرق الحصول على نتيجة كشف الخدمات المتكاملة، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير عدد من الخدمات والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

نتيجة كشف الخدمات المتكاملة

يترتب على نتيجة كشف الخدمات المتكاملة، حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على سيارة معفاة من الجمارك، بهدف تيسير حياة ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم، حالة استيفاء الإجراءات المطلوبة كافة.

‎خطوات الحصول على نتيجة كشف الخدمات المتكاملة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، ‎خطوات الحصول على نتيجة كشف الخدمات المتكاملة:

1- يمكن الحصول على نتيجة كشف الخدمات المتكاملة من خلال زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة المخصص عبر هذا الرابط.

2- بمجرد الدخول على الرابط تظهر صفحة رئيسية تشرح أنواع الحالات التي يمكن أن تشملها نتيجة الخدمات المتكاملة.

3- تظهر للمتقدم عدد من البيانات والتي تتمثل في:

* بيانات أساسية.

* غير مستوف الأوراق.

* تم الكشف.

* إعادة عرض.

* مرتجع إلى اللجنة.

* تمّ تحويل الطلب للتضامن.

4- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا والمدون في تحقيق الشخصية.

4- ثم الضغط على «بحث».

5- بعد إتمام هذه الإجراءات تظهر نتيجة كشف الخدمات المتكاملة.