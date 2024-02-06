أسعار اللابتوب في مصر 2024.. اشتري المناسب لميزانيتك

على مدار السنوات القليلة الماضية أصبح استخدام اللابتوب شيئ مهم وأساسي في أي عمل، إذ يمكن من خلاله إنهاء وإنجاز كافة الأعمال المطلوبة في الشركات والمؤسسات وحتى المؤسسات الحكومية، كما أنه لا يمكن الاستغناء عنه في الدراسة الأساسية، خصوصا بعد تعميم نظام التابلت بالثانوية العامة، أو في الدراسة الجامعية ومشاريع التخرج الخاصة بها، الأمر الذي يجعل الراغبون في شراء يهتمون بمعرفة أسعار اللابتوب في مصر.

وتختلف أسعار اللابتوب في مصر حسب الإمكانيات التي يتمتح بها كل لابتوب على حدى، وتختلف أيضا وفق الماركة التابع لها وحجم الشاشة الخاصة، وتحرص شركات صناعة الإلكترونيات على توفير جميع الإمكانيات التي يحتاج إليها مستخدمي اللابتوب بالكامل، وذلك لجذب العملاء لشراء المنتجات الخاصة به، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللابتوب في مصر 2024، وفق الموقع الرسمي الخاص ببعض شركات صناعة وبيع الإلكترونيات وأجهزة اللابتوب، وجاءت الاسعار المعلنة، كالتالي:

أسعار اللابتوب في مصر

- لابتوب أسوس فيفو بوك 15 X1500EP-EJ007W، إنتل كور i7-1165G7: يصل سعره إلى 27 ألفا و650 جنيها.

- لابتوب لينوفو إيديا باد 3 15ITL6، إنتل كور i5-1155G7: يصل سعره إلى 19 ألفا و500 جنيه.

- لابتوب ديل فوسترو 3520، إنتل كور i7-1255u: يصل سعره إلى 30 ألف جنيه.

- لابتوب أسوس فيفو بوك X1500EA-EJ003W، إنتل كور i3-1115G4: يصل سعره إلى 13 ألفا و500 جنيه.

- لابتوب إتش بي بافيليون 15-EG0082NE ، إنتل كور I7-1165G7: يصل سعره إلى 29 ألف جنيه.

- لابتوب لينوفو إيديا باد 1، إنتل كور i7-1255U، شاشة 15.6: يصل سعره إلى 29 ألف جنيه.

- لابتوب لينوفو LOQ 15IRH8، إنتل كور I5-12450H: يصل سعره إلى 38 ألف جنيه.

أسعار اللابتوب في مصر 2024

- لابتوب أسوس زن بوك 14X OLED UX3404VA-OLED005W: يصل سعره إلى 43 ألف جنيه.

- لابتوب ديل G15-5520، إنتل كور i7-12700H: يصل سعره إلى 48 ألفا و500 جنيه.

- لابتوب أسوس زن بوك 14X OLED UX3404VA-OLED009W ، إنتل كور i9-13900H: يصل سعره إلى 54 ألف جنيه.

- لابتوب أسوس فيفو بوك K3402ZA-OLED007W، إنتل كور i7-12700H: يصل سعره إلى 38 ألفا و800 جنيه.

- لابتوب ديل فوسترو 3520، إنتل كور i7-1255u: يصل سعره إلى 29 ألف جنيه.

- لابتوب أسوس فيفو بوك برو 15 OLED D6500QC-OLED005W، إيه إم دي رايزن 5 5600H: يصل سعره إلى 40 ألفا و800 جنيه.

- لابتوب أسوس فيفو بوك S14 فليب TN3402YA-LZ005W، إيه إم دي رايزن 5 7530U: يصل سعره إلى 32 ألفا و355 جنيها.

أسعار اللابتوب HP

- لابتوب إتش بي 15S-FQ5042NE: يصل سعره إلى 32 ألف جنيها.

- لابتوب لينوفو إيديا باد سليم 3، إيه إم دي رايزن 5 7520U: يصل سعره إلى 22 ألفا و815 جنيهًا.

- لابتوب إتش بي فيكتوس 15-fa1002ne 7Q766EA جيمنج: يصل سعره إلى 52 و430 جنيهًا.

- لابتوب إتش بي إنفي x360 13-bf0003ne، إنتل كور I5-1230U: يصل سعره إلى 44 ألفا و200 جنيه.

- لابتوب إيسر اسبير 3 A315-58G-59YM، إنتل كورi5-1135G7: يصل سعره إلى 23 ألفا و600 جنيه.

- لابتوب إتش بي 15S-EQ1001، إيه إم دي رايزن R3-3250U: يصل سعره إلى 14 ألفا و565 جنيها.

- لابتوب لينوفو إيديا باد 5، إنتل كور i7-1255U: يصل سعره إلى 38 ألف جنيه.

- لابتوب لينوفو إيديا باد 1 15IAU7، إنتل كور I7-1255U: يصل سعره إلى 30 ألفا و500 جنيه.

- لابتوب إتش بي 15S-FQ5043NE: يصل سعره إلى 31 ألف جنيها.

- لابتوب ديل لاتيتيود 5520، إنتل كور i7-1185G7: يصل سعره إلى 52 ألفا و500 جنيه.