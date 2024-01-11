إجراءات طارئة لمواجهة الأعطال الفنية خلال امتحانات «أولى ثانوي» الإلكترونية

وجّهت المديريات التعليمية عدّة تعليمات مهمة لمسؤولي التطوير التكنولوجي في المدارس الثانوية، بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية، والإجراءات المتبعة حال حدوث عطل فني أو مشكلة تقنية للطلاب خلال الامتحانات، والتي بدأت اليوم في عدد من المحافظات وفق الجداول المعلنة.

الاختبارات الإلكترونية

وأكدت المديريات التعليمية في خطاب رسمي، أنّه حال وجود أعطال تخص الاختبارات الإلكترونية «أكواد طلاب شاشه المراقب - عدم ظهور نتيجة.....» يتم الاتصال برقم 700 من غرفة الراك بالمدرسة، وحال وجود أعطال فنية بالمكون التكنولوجي بالمدرسة يتم الاتصال برقم 600 من حجرة الراك.

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنّ مسؤول المدرسة عليه التأكد أنّ شبكة School تعمل على جميع أجهزة التابلت الخاصة بالطلبة على منصة الاختبارات وأنّ شبكة School devices تعمل على شاشة المراقب، وإبلاغ الدعم الفني فورا حال وجود أي مشكلة.

ووجّهت المديريات، مسؤول IT في المدارس بمتابعة شاشة المراقب طوال فترة الامتحان ومتابعة حالة الطالب بشكل مستمر، والتأكد من انتهاء جميع الطلاب من تسليم الاختبار الإلكتروني على شاشة المراقب وعدم مغادرة أي طالب للمدرسة قبل التأكد من تسليم الامتحان وتحت مسؤولية أخصائي التطوير ومدير المدرسة.

وأضافت المديريات، أنّه حال حدوث أي مشكلة تقنية تحول دون إتمام الطالب للامتحان الكترونيا في أي مادة وبناء على تقرير إثبات حالة من أخصائي التطوير التكنولوجي (مسؤول it) بالمدرسة يصف فيه المشكلة وصفا دقيقا، ويتم إبلاغ غرفة عمليات الإدارة لتحويل الطالب ورقيا في ضوء ما تم رصده من مسؤول التطوير ومدير المدرسة.

ويقوم مسؤول الحكومة الإلكترونية في المدرسة بطباعة أكواد الطلاب قبل بدء الاختبار بوقت كاف، والتأكد من أنّ جميع الطلاب لهم أكواد مطابقة لأكواد الشعب بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي «علمي وأدبي»، واللغة الثانية للصف الأول الثانوي، ويقوم قسم الإحصاء بالإدارة بأعداد جميع التقارير الإحصائية المطلوبة وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية لإرسالها إلى الوزارة والجهات المعنية التي تطلبها.