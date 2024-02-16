الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في مصر.. اعرف الإجراءات والشروط

هناك عدد من الشروط والإجراءات، والأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في مصر، التي تسمح للمواطنين الأجانب بالمكوث داخل البلاد لمدة محددة، وقد تكون الإقامة مؤقتة أو دائمة، وتمنح المؤقتة عادةً لمدة عام واحد، ويمكن تجديدها لمدة عام آخر، أما الإقامة الدائمة فيمكن منحها بعد 5 سنوات من المؤقتة.

ونوضح الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في مصر، والإجراءات المتبعة لتجديدها، ومدة صلاحيتها، وشروط تجديدها، وأنواعها، وبعض النصائح المهمة عند تجديد الإقامة، وعناوين فروع تجديد الإقامة في القاهرة والإسكندرية.

الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في مصر

تختلف الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في مصر حسب نوع الإقامة والمدة التي ترغب في تجديدها، لكنها بشكل عام، تتضمن ما يلي:

- جواز السفر الأصلي ساري المفعول.

- 3 صور شخصية حديثة.

- إثبات الإقامة في مصر، مثل عقد إيجار أو إيصال كهرباء أو ماء.

- شهادة من جهة العمل أو المدرسة أو أي مؤسسة أخرى تثبت سبب وجودك في مصر.

- شهادة حسن سير وسلوك من الشرطة.

- رسوم تجديد الإقامة.

الإجراءات المتبعة لتجديد الإقامة

إجراءات تجديد الإقامة تكون في مكتب الجوازات التابع لوزارة الداخلية، ومن خلال تقديم الأوراق المطلوبة إلى المكتب، وسيقوم موظف الجوازات بمراجعة الأوراق وإصدار ختم تجديد الإقامة على جواز سفرك.

مدة صلاحية الإقامة في مصر

تختلف مدة صلاحية الإقامة في مصر، حسب نوع الإقامة، إذ تُمنح الإقامة المؤقتة عادةً لمدة عام واحد، ويمكن تجديدها لمدة عام واحد آخر، يمكن منح الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات من الإقامة المؤقتة.

وينبغي الإشارة إلى أنه يجب أن تتقدم بطلب تجديد الإقامة قبل انتهاء صلاحية الإقامة الحالية؛ لأنه في حال انتهاء صلاحية إقامتك، قد تتعرض للمساءلة القانونية.

أنواع الإقامات في مصر

هناك عدة أنواع من الإقامات التي تمنحها مصر للمقيمين على أرضها، كل حسب وضعه وسبب إقامته، وإليك فيما يلي أهم أنواع الإقامات في مصر:

- الإقامة السياحية، وتتراوح مدّتها القانونية من شهر إلى سنة.

- إقامة الطلاب، وتبدأ من 3 أشهر وحتى سنة واحدة.

- الإقامة الاستثمارية: تكون مدّتها من سنة وحتى 5 سنوات.

- الإقامة العقارية: تُمنح لمدة 3 أو 5 سنوات.

- إقامة المتزوجين من المصريين: تتراوح من سنة إلى 3 سنوات.

- الإقامة في مصر للاجئين.

شروط تجديد الإقامة في مصر

لكي تتمكن من تجديد إقامتك في مصر، يجب أن تفي بشروط معينة، وهي:

- أن يكون جواز سفرك ساري المفعول.

- أن تكون قد أمضيت فترة الإقامة المطلوبة في مصر.

- أن تكون قد دفعت رسوم تجديد الإقامة.

- أن تكون خاليًا من الجرائم أو المخالفات الجنائية.

نصائح لتجديد الإقامة

- ابدأ بجمع الأوراق المطلوبة مبكرًا.

- تأكد من أن جميع الأوراق المطلوبة أصلية وموثقة.

- اذهب إلى مكتب الجوازات في وقت مبكر لتجنب الازدحام.

- كن مهذبًا مع موظف الجوازات.

عناوين فروع مصلحة الهجرة والجوازات

تجديد الإقامة، يكون في مصر في أحد فروع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، أو في قلم الضبط في مديرية الأمن التابع لها محل الإقامة، وفيما يلي عناوين فروع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في القاهرة الكبرى، والإسكندرية:

- فرع القاهرة: 11 شارع الفلكي، باب اللوق، القاهرة.

- فرع القاهرة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

- فرع الجيزة: 16 شارع عدلي، الدقي، الجيزة.

- فرع الجيزة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

- فرع الإسكندرية: 11 شارع طلعت حرب، محطة الرمل، الإسكندرية.

- فرع الإسكندرية مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية

وإليك عناوين قلم الضبط في مديريات الأمن التابعة لها محل الإقامة:

- قلم الضبط في مديرية أمن القاهرة: 1 شارع صلاح سالم، مصر الجديدة، القاهرة.

- قلم الضبط في مديرية أمن الجيزة: 1 شارع رمسيس، الدقي، الجيزة.

- قلم الضبط في مديرية أمن الإسكندرية: 1 شارع فؤاد، محطة الرمل، الإسكندرية.

ولتقديم طلب تجديد الإقامة، يجب إحضار المستندات التالية:

- جواز السفر الأصلي.

- نسخة من جواز السفر.

- بطاقة الإقامة المنتهية الصلاحية.

- صور شخصية.

- شهادة قيد عائلي.

- شهادة قيد فردي.

- إيصال سداد الرسوم.