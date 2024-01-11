«شعبة الدواجن» توضح أسباب تراجع الأسعار في الأسواق خلال الفترة الحالية

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إنَّ أسعار الدواجن انخفضت لأكثر من 3 جنيهات للكيلو نتيجة انخفاض الطلب على الدواجن ليصل السعر إلى 65 جنيهًا للكيلو، فيما كان سعر البيض ثابتًا.

السعر الأقصى لكيلو الدواجن 75 جنيها في الأسواق

وأضاف «السيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ أسعار الدواجن تباع في الأسواق بسعر يصل لـ75 جنيهًا كحد أقصي من سعر الكيلو، مشيرًا إلى أنَّ عدد كبير من المزارع لم تتأثر بالتقلبات الجوية الحالية، ذلك لجهود هيئة الأمصال واللقاحات للحيلولة دون وقوع إصابات بين الدواجن في المزارع.

وأوضح أنَّه لا توجد حتى الآن ظاهرة تخص نفوق الدواجن مع انتصاف شهر يناير الجاري، وهو الأمر الذي قد يحدث في أعوام معينة: «هناك تشديد من هيئة العامة للخدمات البيطرية للتحرك الإيجابي والنشط والتحصيلات في الحضانات».

وأكّد أنَّه حتى الآن لا يزال الوضع مستقر ولا توجد أي مشكلات فيما يخص الدواجن والبيض في الأسواق، ذلك لأن الأمراض الوبائية لم تنتشر بينهما، الأمر الذي لم يؤثر على السعر في الأسواق.