طه دسوقي يستعين بعادل إمام وأحمد زكي في الحلقة الثالثة من «حالة خاصة»

عرضت منصة WATCH IT، الحلقة الثالثة من مسلسل «حالة خاصة»، والذي تتناول أحداثه العديد من القضايا، إلى جانب مناقشته مرض «التوحد»، وكيفية التعامل معه وتغلب بطل العمل عليه في ظل تحديات كثيرة يواجهها بعمله.

أبرز أحداث الحلقة الثالثة

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل «حالة خاصة»، تصاعد في الأحداث، حيث نجح رجل الأعمال أحمد المنباوي، والذي يجسده الفنان حمدي هيكل، في استفزاز المحامية أماني النجار والتي تجسدها الفنانة غادة عادل، ولكنها تطلب منه مبلغا ماليا كبيرا، مقابل مرافعتها عنه، في حالة أنه بريء بالفعل من تهمة حيازة المخدرات، وتنجح في مرافعتها له.

وتوالت الأحداث وظل «نديم» بطل العمل والذي يجسده الفنان طه الدسوقي، في مراقبة أماني النجار في مرافعتها وعملها لكي يتعلم منها، ويستعين بأفلام «الأفوكاتو»، للزعيم عادل إمام، و«ضد الحكومة»، للفنان أحمد زكي للاكتساب من مهاراتهم في المرافعة والثقة بالنفس، في ظل انبهار أماني النجار بذكائه الشديد وقدرته على حل القضايا بشكل غير متوقع.

وانتهت أحداث الحلقة بوجود قضية جديدة بالمكتب، وارتفع سقف المنافسة بين المتدربين، حيث من يتمكن من إيجاد حل لها يحصل على نصف الأتعاب ويترافع عن القضية بدلا منها كمكافأة له، لتزداد حدة المنافسة خاصة بين «نديم»، و«عز» والذي يجسده الفنان حسن أبو الروس، والذي نجح في سرقة فكرته بالقضية الأولى فى ظل صمت «نديم».

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، هاجر سراج، أحمد طارق، حسن أبو الروس، وئام مجدي، وآخرين من إخراج عبدالعزيز النجار وتأليف نهاب طارق وإنتاج طارق الجنايني.