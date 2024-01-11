«دافوس» يكشف عن خطرين يهددان البشرية في 2024.. بينهما المناخ

حذر المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير بعنوان «المخاطر العالمية»، من خطرين هما الأكثر تهديدا للبشرية في عام 2024، وكانت أول هذه المخاطر هي «المعلومات المضللة»، وتعد من أكبر مخاطر العالم على المدى القصير، بينما حدد التقرير خطر تغير المناخ كثاني أكبر مصدر للقلق على المدى الطويل، مشيرا إلى الاستخدام الواسع للمعلومات الخاطئة والمضللة، يمكن أن تقوّض شرعية الحكومات المنتخبة حديثًا. وفقا لـ «سكاي نيوز».

التقرير نشر قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي بأيام

وينظم المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير، ونشرت إدارة المنتدى التقرير قبل انعقاد المؤتمر بأيام.

وأشار التقرير إلى أنّ الانتخابات التي من المقرر أن تشهدها أكبر دول في العالم خلال العامين المقبلين، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبنجلادش والهند وإندونيسيا والمكسيك وباكستان، ستحدث وسط توقعات نظام متعدد الأقطاب، أو مجزأ خلال العقد المقبل.

وحذّر تقرير المنتدى الاقتصادي من ضعف التعاون الدولي لحل القضايا العالمية الملحة، الأمر الذي يتطلب حلولا جديدة، وأن وفقا للمخاطر الجديدة وعلى خلفية التحولات المنهجية في ديناميكيات القوة العالمية، والمناخ والتكنولوجيا والتركيبة السكانية، فإن المخاطر العالمية تستنزف قدرة العالم على التكيف.

تقرير من 1400 خبير من خبراء المخاطر العالمية

جدير بالذكر أن التقرير يعتمد على أراء أكثر من 1400 من خبراء المخاطر العالمية وصانعي السياسات وقادة الصناعة، الذين شملهم الاستطلاع في سبتمبر 2023، وأعد بالتعاون مع مجموعة زيوريخ للتأمين، وشركة مارش ماكلينان.

ويحضر المنتدى أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس الحكومة الصينية لي تشيانج.