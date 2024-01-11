انخفاض درجات الحرارة ورياح شديدة تضرب شمال سيناء

تضرب رياح شديدة عدة مدن وقرى وسط وشمال سيناء اليوم الخميس، وسط غيوم كثيفة غطت سماء المنطقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بشكل كبير، فيما شهدت المنطقة هبوب رياح عنيف على جميع المناطق الصحراوية والساحلية من وسط وشمال سيناء، يأتي ذلك وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة.

انخفاض شديد في درجات الحرارة

أكد المرصد المناخي بديوان مجلس مدينة العريش في بيان له، أن المنطقة تشهد منخفضا جويا لمدة 4 أيام، تزداد فيها سرعة الرياح وتنخفض درجات الحرارة لأقل معدلاتها، وقد تصل إلى 14 درجة مئوية خلال أوقات المساء

وأضاف المرصد المناخي أن درجات الحرارة سجلت 16 درجة مئوية، قابلة للانخفاض خلال الساعات المقبلة، وأن هناك رياحا شمالية شرقية على المناطق الساحلية، مما ينذر هذا باحتمالية تساقط الأمطار

نظافة سد الوادي ومجرى السيل

وأجرى مجلس مدينة العريش اليوم، حملة لنظافة سد الوادي، ورفع القمامة من مجرى السيل، بالإضافة إلى تنظيف غرف تصريف الأمطار من شوارع المدينة.

وفي وسط سيناء، تفقد سعد خليل البغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، مجرى السيول وإزالة كافة الأنقاض الموجودة داخله وتشكيل لجنة للطوارئ تعمل على مدار الساعة، من أجل رفع المعوقات من مجرى السيل.