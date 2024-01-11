تفاصيل طرح محال تجارية ووحدات إدارية من «الإسكان» في النوبارية الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، طرح عدد 12 محلا تجاريا + عدد 1 صيدلية بمساحات تتراوح بين 20 متر مربع إلى 100 متر مربع، بالإضافة لعدد 2 وحدة إدارية ومهنية بمساحة تقريبية 30 متر مربع و80 متر مربع، بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، وفقا لعدد من الشروط، نستعرضها في السطور التالية:

شروط الاستفادة من الوحدات الإدارية بالنوبارية الجديدة

1 - تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل من المحل أو الصيدلية أو الوحدة الإدارية والمهنية.

جلسة المزاد العلني تعقد في 11 فبراير المقبل

2 - تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز يوم (الأحد) الموافق 11 من فبراير المقبل 2024.

3- يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50000 «خمسون ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد، على أن يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100000مائة ألف جنيها للصيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

4 - يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ (25000) خمسة وعشرون ألف جنيها لكل وحدة إدارية ومهنية في موعد غايته جلسة المزاد.

5 - استكمال سداد المصاريف الإدارية والمصاريف الخاصة بمجلس الأمناء من القيمة البيعية، الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد لكل محل والصيدلية).

6 - يتم استكمال سداد (نسبة 25 + 1 مصاريف إدارية ونسبة الرسوم الخاصة بجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد لكل وحدة)، كما تسدد قيمة وديعة الصيانة خلال شهر وقبل الإستلام، والباقى يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

7 - يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، حيث يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (182 لسنة 2018 (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة).

وأعلنت الوزراة أنه يمكن للسادة الراغبين الإطلاع على الشروط والمواصفات من خلال الموقع الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة سلفا لتنفيذ المزايدات والمناقصات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.