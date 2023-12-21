نقابة الأسنان تناشد بسرعة تسجيل المنشآت الطبية لتنفيذ إجراءات التصالح

ناشدت النقابة العامة لأطباء الأسنان مسؤولي العلاج الحر بسرعة تسجيل المنشآت الطبية، تمهيدا لاتخاذ إجراءات التصالح والترخيص نحوها، وذلك خلال لقاء الدكتور حسين عبد الهادي، أمين صندوق النقابة العامة، مع ممدوح غراب محافظ الشرقية، لحل مشكلة التراخيص.

وقال أمين صندوق النقابة إن الاجتماع تناول الصعوبات التي يواجهها الأطباء في الشرقية لترخيص العيادات، نظرا لوقف التصالح على تحويل المنشآت السكنية، والتي تستخدم كعيادات أسنان إلى وحدات إدارية.

مهلة لتسجيل المنشأة الطبية

ووعد محافظ الشرقية الأطباء باتخاذ اللازم نحو إصدار قرار بمهلة لكل من سجل المنشأة الطبية، لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، كما تناول الاجتماع العديد من المعوقات لترخيص العيادات من حيث إجراءات الدفاع المدني والبيئة والتي تسعي النقابة العامة لأطباء الاسنان للوصول إلى صيغة موحدة مع تلك الجهات لتعميمها على سائر الجمهورية.