الذهب يواصل مكاسبه.. والمستثمرون يراهنون على خفض أسعار الفائدة الأمريكية

حققت أسعار الذهب العالمية مكاسب كبيرة في تعاملات اليوم، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية خلال بداية اليوم.

وذكر موقع «إنفيستينج» أنّ الارتفاع العالمي في أسعار الذهب يأتي قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي اليوم، والذي قد يقدم مزيدا من المعلومات بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.

ارتفاع الذهب بسبب تراجع الدولار

وتأتي ارتفاعات الذهب مدعومة بتراجع سعر الدولار، ما يجعل الذهب أفضل بكثير لدى المستثمرين، ويزيد الإقبال عليه بشكل أكبر، ما يخلق ارتفاعا في أسعاره نظرا لزيادة الطلب عليه.

وقال مات سيمبسون أحد المحللين الاقتصاديين، إنّ أنظار المستثمرين في الوقت الحالي تتجه بشكل كبير نحو تقريري التضخم وإعانات البطالة في الولايات المتحدة، وكذلك بيانات أسعار المنتجين غدا الجمعة.

وتتجه أراء العديد من المتداولون على اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 140 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأمريكي هذا العام، وفرصة بنسبة 69% أن تبدأ في شهر مارس.

وبطبيعة العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة، فإنّ انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة الذهب نظرا لتراجع الدولار، ما يزيد جاذبية الذهب لدى المستثمرين وارتفاع سعره نظرا لزيادة الطلب مقارنة بالعرض.