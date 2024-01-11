اتحاد العمال يقدم دورات تأهيلية للتأهيل للسفر للخارج.. اعرف التفاصيل

انتهى مجلس إدارة الاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية من وضع التصور الجديد لآليات تنظيم العمل وترسيخ قيم الانتماء لمواقع المنشآت المنتجة بالمحافظة بهدف إضفاء زيادة أطر التعاون التنسيقي بين إدارة المنشأة والعامل في كل القطاعات العامة والخاصة من أجل اقتصاد قوى .

الاتحاد المحلي لنقابات الدقهلية

وصرح هشام فاروق المهيرى رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية نائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية فى أول اجتماع بعد تكليفه برئاسة الاتحاد أن إعادة تأهيل وتدريب عمال المحافظة يمثل عنصرا أساسيا نحو مستقبل افضل للصناعة وأيضا لاستنهاض الحركة الابداعية للعامل مؤكدا ان ذلك يأتى فى اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية والإقليمية والعالمية .

أضاف أن إعادة تأهيل وتعريف العامل بمهارات الصناعة الحديثة وتطوير أدواته واثقاله بكافة مستلزمات الانتاج المتطورة يأتى تزامنا مع اطلاق الدولة العنان لتنمية الموارد الطبيعية المتمثلة فى الاستثمار فى العقل والايدى البشرية وتصديرها للخارج كمنتج رشيد.

وبحث المهيري خلال الاجتماع التنسيقى مع لجنة التدريب كافة الدراسات والإجراءات التي وضعت لتنفيذ مشاريع تدريب العمالة وتصديرها بالتعاون المباشر مع كافة الجهات المعنية بذلك بهدف حماية وصون موارد العمل الطبيعية مؤكدا أهمية عقد الاجتماعات الدورية للاطلاع على سير العمل في مشاريع التدريب وتذليل أي عقبات إن وجدت في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة .

إنشاء قاعدة بيانات موحدة

وشدد على عمل حصر كامل للعمالة بالمحافظة من خلال انشاء قاعدة بيانات موحدة تضم حركة العامل التعليمية والتدريبية وكافة التحديات التى تواجهها وكيفية معالجتها بما يتماشى مع الجدول الزمني المعد لاستكمال مشاريع التدريب الحديث.

اعتمد المجلس اعادة تشكيل الامانات داخل الاتحاد المحلى بهدف تنفيذ الأعمال المنوطة نحو توفير عمالة ماهرة ذات نوعية مبتكرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة ذات الصلة مع تكليف أمانة العلاقات العامة بالتواصل مع مسئولى الحركة الصناعية بالمحافظة لازالة أى معوقات خاصة بطرفى العمل باعتبارهما حجر الاساس المستهدف لتحقيق اداء أفضل للحركة الانتاجية بالتعاون مع التنظيمات العمالية.

شدد مجلس ادارة الاتحاد على ان القرارات الصادرة بشأن تنظيم العمل داخل المحافظة ملزمة كونها تأتى وفق القوانين واللوائح المنظمة لدولاب العمل داخل أطر التنظيم النقابى واعماله.